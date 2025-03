Llovet, tercer jugador amb més partits a la Lliga Endesa amb el MoraBanc

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Nacho Llovet va convertir-se diumenge en el tercer jugador que més partits ha disputat amb el MoraBanc Andorra a la Lliga ACB, amb un total de 117. En el duel contra el Baskonia, l’actual capità de l’equip tricolor va superar el nord-americà David Walker, que en té 116. Si no hi ha cap contratemps, abans d’acabar la temporada el català també superarà el segon en aquesta llista, José Luis Llorente, que va jugar 121 duels amb la samarreta del MoraBanc (llavors Festina) a la màxima competició del bàsquet espanyol. Més lluny queda ja David Jelínek, el basquetbolista que més cops ha jugat un duel d’ACB com a tricolor, amb 187 partits després d’estar sis temporades al país.

Sumant totes les competicions, Llovet ja suma 201 duels, amb els 117 a l’ACB, un de Copa Princesa, 34 de LEB Or i 49 d’Eurocup, pels 257 que suma Jelínek en total.