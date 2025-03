L’FC Andorra vol passar pàgina de Salamanca

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El vestidor de l’FC Andorra vol passar pàgina de la derrota a Salamanca que va tallar la ratxa de tres victòries seguides del conjunt tricolor. En aquest sentit, Lautaro de León va assenyalar que “estem fotuts perquè volíem guanyar com a tots els partits i veníem d’una bona dinàmica, però també sabíem que aquell escenari era molt complicat”, i va agregar que “un partit no ha d’esborrar la bona ratxa i les bones sensacions que teníem i al final ha de ser això, no caure en la bogeria ni cometre errades i no entrar al camp amb pressió perquè això no ens durà enlloc”.