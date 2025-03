Els clubs de la Lliga aspiren a una plaça europea més

Andorra podria tenir quatre equips a les prèvies de les competicions europees futbolístiques l’estiu del 2027, fet que suposaria la participació d’un club més que actualment. Tot això dependrà de l’actuació que tinguin aquest estiu les entitats de la Lliga Multisegur Assegurances, ja que Andorra l’iniciarà en la 50a posició al rànquing UEFA i haurà de defensar aquesta classificació per poder gaudir d’aquesta participació europea extra per al curs 2027-2028. Les places europees s’atorguen en funció del rànquing UEFA de països, que pren com a referència l’actuació de cinc temporades dels conjunts d’un mateix país i atorga punt en funció dels resultats, entre 0,5 i 2 punts depenent de la competició que es juga (Champions League, Europa League o Conference League) i de les rondes (prèvies o torneig final, a més dels bonus per disputar les eliminatòries finals). La xifra total de punts obtinguts s’acaba dividint entre els equips que hagin competit i d’aquí s’extreu el coeficient de cada temporada. Per exemple, Andorra va acabar l’estiu passat amb 1,000 punts al rànquing UEFA després que la UE Santa Coloma obtingués un triomf a la Champions i un empat a la Conference, i que l’Inter d’Escaldes guanyés un duel i n’empatés un altre a la Conference. Això va fer un total de 3 punts, que dividit entre els equips participants (també va jugar prèvia europea l’Atlètic Escaldes) atorga un coeficient d’1,000 punts.

Al rànquing UEFA de la temporada vinent (el que estableix les places per al curs 2027-2028), Andorra arrencarà l’estiu amb 4,832 punts en el 50è lloc (l’últim que dona quatre places europees), i s’haurà de defensar de Gal·les (4,791 punts), Macedònia (4,416 punts) i Bielorússia (4,000 punts). Mentre que per sobre del Principat hi haurà Geòrgia (4,875 punts) i Irlanda del Nord (ja més lluny amb 5,500 punts). En el cas que els equips de la Lliga Multisegur acabin defensant aquesta 50a plaça al rànquing UEFA, Andorra tindrà un quart equip a Europa la temporada 2027-2028, una plaça que correspondria a la Conference League. Així doncs, el campió de la competició domèstica seguiria anant a la Lliga de Campions, i el vencedor de la Copa Constitució i el segon classificat de la lliga disputarien la Conference League, com passa actualment. La plaça extra seria per al tercer classificat de la Lliga Multisegur Assegurances, que també disputaria el tercer torneig continental, arrencant des de la primera eliminatòria prèvia.

Segons la normativa de la UEFA, els països classificats entre la 35a i la 50a posició del rànquing UEFA tenen quatre places europees, una per a la Champions League per al campió de lliga, i les tres restants per a la Conference League (Liechtenstein és l’excepció, ja que no té lliga pròpia i només té una plaça europea per al campió de Copa), mentre que les federacions de la 51a a la 55a en tenen només tres, una per a la Champions i dues per a la Conference League.