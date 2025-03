Doria es marca el Mundial com a objectiu principal de la temporada

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Mònica Doria es marca com a objectiu principal de la temporada el Campionat del Món que es disputarà de l’1 al 6 d’octubre a Penrith, a Austràlia. “Després d’un any olímpic diguem que tot baixa una miqueta i l’expectativa no és la mateixa, però treballo per poder arribar a Los Angeles més ben preparada”, va assenyalar, a més d’afegir que “aquest any l’objectiu és clar, el Mundial a Austràlia i intentar estar a prop de la Jessica [Fox, vigent campiona olímpica en canoa i caiac]”.