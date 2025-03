Victòria de Carla Mijares i segon lloc de ‘Bartu’ Gabriel

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Carla Mijares va imposar-se a l’esàlom del Campionat de San Marino, celebrat a l’estació italiana de Sestriere. A més, l’esquiadora va marcar 20 punts FIS, quan a l’última llista en tenia 20,22. Mijares va fer un temps d’1’36”16, superant per 0”05 la francesa Marjolaine Ollier i per 0”52 la belga Kim Vanreusel. Per la seva banda, Íria Medina va finalitzar en sisè lloc, a 1”95 de Mijares.

L’equip nacional masculí també va sumar un podi ahir amb la segona posició de Bartumeu Gabriel a l’eslàlom FIS celebrat a Gunglezer (Àustria). L’esquiador va tancar la primera mànega vuitè, però el millor temps a la segona li va permetre ser el segon al final, a 0”66 del vencedor, el local Fabio Walch. També en aquesta cursa, Xavier Cornella va finalitzar en vuitè lloc, a 1”65 del triomf, mentre que Àlex Rius va ser 11è, a 1”71 del guanyador.

Per últim, Pirmin Estruga i Èric Ebri no van poder completar el gegant del Campionat del Món júnior que s’està fent a Tarvisio (Itàlia). En el cas del primer, va quedar a fora a la segona mànega després de ser 53è a la primera, i Ebri no va acabar la primera.