La sub 17 femenina arrenca amb un empat davant de Bielorússia

La selecció sub 17 femenina va estrenar el Preeuropeu de la categoria que s’està celebrant al país puntuant després d’empatar sense gols davant de Bielorússia a la Borda Mateu. En un duel igualat amb les tricolors dominant a l’inici i les bielorusses fent un pas endavant a la represa, Andorra va poder esgarrapar un punt amb regust de victòria per a l’equip nacional. El seleccionador, Jordi Pujol, va destacar que “al final l’empat per a nosaltres és com una victòria”, mentre que la jugadora Chloe Izquierdo va assenyalar que “estem molt contentes per haver pogut puntuar per primer cop amb la sub 17.

La selecció s’enfrontarà divendres a Albània.