Novè lloc de Palmitjavila a la vertical del Mundial

Max Palmitjavila va finalitzar en novena posició a la cursa vertical sub 20 del Campionat del Món d’esquí de muntanya, que s’està celebrant a l’estació suïssa de Mogrins. L’atleta de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) va completar la cursa en un temps de 23’20”, a gairebé dos minuts del vencedor, el nord-americà Griffin Briley, que va endur-se la victòria per davant de l’austríac Silvano Wolf i de l’espanyol Gonzalo Casares. Pel que fa a la resta de competidors de la federació, Adrià Isal va ser 20è i Miquel Naudi va finalitzar en 24è lloc. El seleccionador nacional, Xavi Capdevila, va assenyalar sobre el Top 10 de Palmitjavila que “és una bona posició”, i va agregar que “ha estat al grup capdavanter tota l’estona, que era una mica el que esperàvem, ho ha gestionat bé i al final l’últim mur era molt dur, i qui té gas, tira més, i qui no en té tant ha de regular”.