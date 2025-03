Gina del Rio i Irineu Esteve van sumar dos Top 30 a la cursa de 10 quilòmetres clàssics amb sotida individual del Campionat del Món d’esquí de fons que s’està fent a Trondheim, a Noruega. En una jornada marcada pel canvi de les condicions per la nevada caiguda a l’estació noruega, la fondista va tancar la seva participació amb el 25è lloc, mentre que l’esquiador, que aspirava a entrar dintre del Top 15, es va haver de conformar amb la 26a posició.

“Encara hi ha feina a fer, però estic molt contenta de fer un Top 30”

Gina del Rio, Esquiadora de fons



Del Rio va sortir amb un dorsal baix, el 17, i va anar marcant gairebé el millor temps a tots els parcials. Un cop passades totes les esquiadores, la fondista era 22a al quilòmetre 3,2 i 28a a la meitat de la cursa. A la segona volta al circuit es va anar movent al tomb d’aquesta posició, fins a acabar sent 25a a la línia de meta amb un temps de 33’06”4, a 2’46”6 de la nova campiona del món, la sueca Ebba Andersson. Del Rio va mostrar la seva satisfacció després de la cursa i va destacar que “he tingut molt bones sensacions, tècnicament m’he sentit còmoda amb els esquís”, i va agregar que “estic molt contenta tot i que ha sigut una cursa dura”. Per últim, va cloure que “és la meva primera interval race a nivell de Copa del Món i fer la 25a un dia com avui, que ha nevat, que ha deixat de nevar, estic molt contenta. Per a mi significa molt, crec que hem fet un bon treball, encara hi ha feina a fer, però estic molt contenta de fer un Top 30”. Amb els 10 quilòmetres clàssics d’ahir, Del Rio va tancar la seva primera participació en un Campionat del Món absolut d’esquí de fons, en què també va aconseguir la desena plaça a l’esprint i la 39a a l’esquiatló.

“És un Campionat del Món bastant dur i complicat”

Irineu Esteve, Esquiador de fons



Pel que fa a Irineu Esteve, va anar de menys a més durant els 10 quilòmetres de la cursa fins a acabar en 26è lloc, lluny de l’aspiració de Top 15 que havia manifestat la jornada prèvia. L’esquiador era 45è als dos quilòmetres i 37è a l’equador de la cursa, però va poder seguir remuntant a la segona volta fins a completar un Top 30 amb un temps 29’40”5 que va deixar-lo a 1’23”9 del vencedor, Johannes Hoesflot Klaebo, i a 23 segons del Top 15. Després de la cursa, Esteve va assenyalar que “ha estat una carrera molt complicada per les condicions, hem intentat seleccionar un bon esquí, però hem de mirar si ha estat bo o no perquè tots els de l’equip estem enrere, així que crec que hem tingut algun problema i haurem d’analitzar ben bé què”, i va agregar que “al final estic al Top 30, és un Campionat del Món bastant dur i complicat”. Per últim, va cloure que “sabíem que no arribàvem bé després de les últimes setmanes, però esperàvem cada cop remuntar una mica més i estar millor”. Al contrari que Del Rio, Esteve té encara una cursa pendent i tancarà el Mundial dissabte amb els 50 quilòmetres estil patinador.

CLASSIFICACIONS

10 KM CLÀSSICS FEMENÍ

1. Ebba Andersson (SUE) 30’19”8

2. Therese Johaug (NOR) a 1”3

3. Frida Karlsson (SUE) a 12”1

25. Gina del Rio (AND) a 2’46”6

10 KM CLÀSSICS MASCULÍ

1. Johannes Klaebo (NOR) 28’16”6

2. Erik Valnes (NOR) a 8”8

3. Harald Amundsen (NOR) a 11”0

26. Irineu Esteve (AND) a 1’23”9