La mentalitat ha estat clau per al 'nou' MoraBanc

El MoraBanc Andorra té una altra cara des de fa unes setmanes amb una clara millora en el joc i els resultats des de l’arribada de Joan Plaza. I bona part d’aquest nou MoraBanc s’explica des de l’aspecte mental, perquè més enllà de com ha evolucionat l’equip a nivell basquetbolístic, la realitat és que els jugadors no deixen de ser els mateixos que fa un mes amb l’excepció de l’arribada d’Enzo Goudou-Sinha. Precisament el tècnic català va admetre que “quan tu arribes a mitja temporada el que no pots fer és borrón y cuenta nueva. Hi ha coses que es feien bé, però probablement sí que érem fràgils mentalment”, i va afegir que “a tots ens agrada que ens diguin que ens estimen, que ens acompanyin i que som bona gent, i a aquesta gent no s’ha oblidat de jugar a bàsquet, però és veritat que tenien un nivell d’autoestima baix”. Plaza va assenyalar que “jo no soc psicòleg ni vull ser-ho, no tinc capacitat, però sí que tinc capacitat d’empatia i veus que hi ha gent que es veu amb capacitat de jugar i d’aportar molt més, i això ho vull cuidar, i fer important a tothom que ens envolta, i això ens ajudarà a estar en el camí”. Per últim, el tècnic va cloure que “aquest aspecte mental és veritat que és gran part del secret, però no meu, i no dels jugadors que s’han adonat que l’equip juga millor quan és capaç de ser dur i mostrar un punt de resiliència important”.