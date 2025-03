Cinquè lloc d’Ancion i Olm a la final B del relleu

Andorra va encetar la participació en el Campionat del Món d’esquí de muntanya que es va a Morgins (Suïssa), amb la cinquena posició a la final B del relleu mixt amb Lea Ancion i Oriol Olm. Després de finalitzar la ronda classificatòria en 23a posició, els tricolors van poder accedir a la final B, on entraven els equips classificats entre els llocs 13è i 24è.

Ja a la cursa final, l’equip estava en desena posició abans del darrer relleu, però una gran remuntada d’Oriol Olm va permetre als tricolors finalitzar en cinquena posició d’aquesta final B per darrere dels equips de la Xina, Estats Units, Japó i Eslovàquia. La cursa va tenir la participació de 46 equips, i Andorra va finalitzar en el 17è lloc global.

El seleccionador Xavi Capdevila va assenyalar que “comencem bé el mundial i cal felicitar la Lea i l’Oriol perquè han aconseguit la classificació per la final B i allà no han parat de lluitar. La cirereta l’ha posat l’Oriol quan en el darrer relleu ha fet una remuntada històrica que ens ha fet passar del desè lloc al cinquè”, a més, va agregar que “han demostrat la seva millora i això és el que cal, no deixar de lluitar i creure en les possibilitats que tenen els dos tant individualment com d’equip”.

El Mundial segueix avui amb la cursa vertical en què, a més d’Ancion, participaran Adrià Bartumeu i Marc Casanovas (en sènior) i Max Palmitjavila, Miquel Naudi i Adrià Isal (en sub 20).