El MoraBanc de Joan Plaza segueix en ratxa (93-88)

Una més, i una menys. El MoraBanc Andorra, qui sap si contagiat per aquestes dates d’alegria i xerinola, segueix en estat de felicitat i ahir va sumar la tercera victòria seguida des de l’arribada de Joan Plaza a la banqueta tricolor, i ja en suma vuit a l’ACB després de derrotar el Baskonia per 93-88. Els tricolors ja són a només quatre triomfs del número màgic que tant repeteix el tècnic català de 12 victòries, i després dels resultats de la jornada, a més, van fer una miqueta més gran el forat respecte a les posicions de descens, ara a dos triomfs. En un nou duel seriós i sòlid dels tricolors (tot i els mals moments, que n’hi va haver), el MoraBanc va tornar a demostrar que és un altre des de fa unes setmanes, que ara sap rebre cops, entomar-los, i se’n surt de les pàjares temporals, i no va veure’s afectat per l’aturada que va arribar en el pitjor moment possible quan l’equip ja començava a carburar.

La victòria d’ahir s’explica per molts motius, però sobretot pel col·lectiu i per la fortalesa mental. Perquè aquest equip ha après a patir per moments, i a no desfer-se quan rep el primer cop. I ahir en va rebre més d’un, després del descans al tercer quart, per exemple, o ja al tram final quan va veure que el Baskonia es posava a només tres punts diverses vegades després que el MoraBanc hagués arribat a guanyar per 15 fent xalar de valent un Poliesportiu que, tot i no ser ple, va ajudar els seus conscients de la dificultat. I a més de saber patir, sembla que l’equip hagi aprés a jugar encara més com a equip, perquè en molts duels d’aquesta temporada s’havia vist com en alguns moments cadascú feia la guerra per la seva banda, i des de ja fa dies, això ha canviat i van tots a una, els que són al parquet, els que estan a la banqueta o els no convocats. Evidentment, amb la qualitat que tenen els tricolors és impossible que no sobresurtin figures, com Harding i Doumbouya amb els seus 21 i 18 punts respectivament, Lammers amb els seus 10 rebots, o Evans amb les 10 assistències i 21 crèdits de valoració. Però al final, això és una feina col·lectiva, per això l’equip va rebotejar més que el rival, va perdre més pilotes, i va defensar a les estrelles del Baskonia.

Però la feina no està feta ni molt menys. Que el MoraBanc té una altra cara i il·lusiona més que fa unes setmanes és evident, però queda molt per remar en un tram decisiu on tothom es juga les garrofes. La següent parada d’aquesta marató per evitar el descens de categoria, dissabte que ve contra un rival directe, el Breogán, amb les mateixes victòries que els tricolors.

"LA FEINA ENCARA NO ESTÀ FETA"

Joan Plaza, l'entrenador va mostrar-se satisfet pel triomf i va destacar que “està molt bé guanyar equips d’Eurolliga, però hem d’entendre que la feina encara no està feta ni de bon tros”.