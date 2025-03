L'FC Andorra no assalta els llocs de 'Play off' (3-1)

Dues fogonades d’Unionistas en el primer tram del partit van resultar suficients per narcotitzar un FC Andorra que va caure en el parany i, tot i activar-se a la represa, va marxar de Salamanca descavalcat de la zona de play-off. Sense lateral esquerra -lesionats Royo, Martí Vilà i Ivan Rodríguez-, Casadesús va haver d’actuar com a pegat a cama canviada i la intensitat de l’equip local en la sortida va tallar els cables a l’equip tricolor a qui se li va fer curt l’enfrontament (3-1). Sense oferir res de l’altre món semblava còmode l’FC Andorra quan va irrompre Gorka Santamaría. Un servei de banda favorable a l’equip castellà el va pentinar i cuinar De la Nava i el va agrair el davanter bilbaí d’Unionistas amb un xut creuat que va superar Ratti (1-0). Ho va provar Álvaro Martín, amb un míssil massa alt, però la ferida la va fer més gran Jonny Arriba. De la Nava va superar Casadesús, es va associar amb Santamaría que va trobar a l’alçada del punt de penal al 19 d’Unionistas qui, amb un retall fet qui sap com, va trencar Jesus Clemente i en un escorç va fer el 2 a 0. Unionistas aplanava el seu camí i l’FC Andorra demanava expansió per sacsejar l’arbre amb el dictat de Sergio Molina, que havia de cantar amb la paparra de Rabadán sempre a sobre. Amb els dos gols es presentava el millor context per al conjunt local, que va arribar a la treva flirtejant amb el tercer i agraint que la pentinada de Bombardó no tingués conseqüències.

En la tornada de vestidors es va presentar un Andorra disposat a intervenir. Cerdà lesionat i Casadesús van anar a la dutxa i Company va donar rodet a Juanda i Almpanis per ocupar les ribes, deixar Nieto i Lautaro com a doble referència en atac i tancar amb tres defenses. El risc era necessari i malgrat que Unionistas va poder signar la sentència al 48’, l’FC Andorra va aprofitar la vida extra per acabar de configurar-se. Els minuts queien i el partit es feia més alpí, ja que l’equip tricolor, amb el monopoli absolut de la possessió i el grup de Dani Llácer blindat a la cova, només oferia fogueig. El primer xut entre els tres pals de l’Andorra va arribar al minut 71, en una acció d’Álvaro Peña que va refredar Iván Martínez i l’entrada de Luismi al 80’ va trencar del tot amb la pissarra i amb només Alende tancant i Villahermosa de pivot com a únic enllaç, l’equip tricolor va acabar a la desesperada com a única resposta. El sonall va ser Sergio Molina, primer amb un xut que va atrapar el porter d’Unionistas i poc després en fer bona una acció per la dreta de Juanda que primer va escopir el pal (2-1). La fogositat tricolor la va tallar d’arrel Rabadán amb un esplèndid cop de cap (87’) que posava el pany definitiu.

"HEM FALLAT ON NO HO PODÍEM FER"

Albert Company, el tècnic tricolor va lamentar que “hem fallat en els aspectes claus que sabíem que no ho podíem fer”. L’entrenador va apuntar que “sabíem el que proposaria Unionistas i ens han fet mal”, i tot i que “el gol ens ha fet creure, encaixar el tercer ja ha estat definitiu”.

