Gina del Rio finalitza 39a a l’esquiatló del Mundial

Gina del Rio va finalitzar en 39a posició a l’esquiatló del Campionat del Món d’esquí de fons de Trondheim, Noruega. Després del gran desè lloc a l’esprint que va encetar el Mundial, la fondista tricolor va estrenar-se en un esquiatló entrant dintre del Top-40.

La fondista va arrencar amb el dorsal 37, i va estar fregant el Top-30 durant els primers parcials (era 31a als dos primers), però va anar perdent posicions fins a passar l’equador de la cursa la 41a. Amb el canvi a l’estil patinador va mantenir-se també al tomb de la 41a i la 42a posició, però a l’últim parcial va poder recuperar posicions fins a creuar la línia de meta la 39a amb un temps de 53’19”8, a 5’22”7 de la campiona del món, la sueca Ebba Andersson.

“Ha estat una cursa dura en condicions de pluja i a la part de clàssic m’ha costat una mica” Gina del Rio, Esquiadora de fons

Després de la cursa, Del Rio va manifestar que “ha estat una cursa dura, en condicions de pluja i sobretot en la part de clàssic m’ha costat una mica i he perdut bastants posicions, però estic contenta perquè a la part de patinador m’he trobat bastant bé i he pogut agafar el ritme”. Per últim, l’esquiadora va cloure que “hi havia molt bon ambient i debutar així en una 20 i en esquiatló és molt guai i ara estic amb ganes d’aprendre i fer les coses cada cop millor”.

Del Rio tornarà a escena dimarts amb la disputa dels 10 quilòmetres en estil clàssic amb sortida per intervals, mateixa cursa que correrà també Irineu Esteve dimarts.