Cande Moreno acaba 42a al supergegant de la Copa del Món de Kvitfjell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cande Moreno va finalitzar en 42a al supergegant de la Copa del Món de Kvitfjell, a Noruega. L’esquiadora arrencava amb el 55è i últim dorsal de totes les participants, i va trobar-se una pista força desgastada, i no va tenir opcions en cap moment d’acostar-se a la zona de punts. Moreno va fer un temps d’1’34”32 i va quedar-se a 1”76 del Top-30, i a 4”21 de la vencedora, la italiana Fede Brignone.

L’alegria de la jornada va arribar a Alemanya, on Bartumeu Gabriel va pujar al podi a l’eslàlom FIS de Bad Wiessee amb una tercera posició. L’esquiador havia estat desè a la primera mànega i va remuntar fins a acabar als llocs d’honor en una cursa en què Xavier Cornella va ser desè. Per la seva banda, Àlex Rius, tercer a la primera mànega, no va acabar la segona. Per últim, Íria Medina va ser 13a a l’eslàlom dels Nacionals de Mèxic celebrats a Dobbiaco.