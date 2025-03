Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la tercera victòria seguida a l’ACB (vuitena del curs) després de derrotar al Baskonia per 93-88, i s’ha situat amb dos triomfs de marge respecte als llocs de descens. Més enllà d’un inici gris, i d’alguns moments de dubte al final, els tricolors han tornat a fer un nou partit seriós davant d’un rival europeu per seguir, amb la trajectòria gairebé immaculada des de l’arribada de Joan Plaza. Harding ha estat el màxim anotador amb 21 punts, i Evans amb 21 de valoració ha estat el millor.

Els tricolors han millorat a partir del segon període, dominant des de llavors, i completant un nou partit seriós contra un equip d’Eurolliga per continuar sumant bones sensacions amb Joan Plaza a la banqueta.

Tercera victòria seguida del MoraBanc (93-88)Fernando Galindo

El duel ha arrencat amb un intercanvi de cops a una banda i l'altra, amb tots dos equips agafant petits avantatges, i amb el MoraBanc un pèl precipitat per moments fins que cinc punts seguits de Harding l’han situat 10-9 per davant, tot i que des de llavors han estat els bascos que han dominat fins a tancar el primer quart amb un 2-8 de parcial per situar el 18-24. El Baskonia ha continuat fent mal situant la màxima en set punts (23-30) a l’inici del segon període davant d’uns tricolors espessos i no gaire encertats en el tir, tot i que una fogonada dels homes de Joan Plaza amb un 7-2 de parcial ha situat a dos punts al MoraBanc (30-32) obligant a Pablo Laso a demanar temps mort. Però els tricolors no s’han quedat aquí ni molt ments, i amb tres triples seguits han allargat el parcial fins al 16-2, per situar-se set amunt (39-32), en una primera meitat que ha acabat 43-41 amb un triple de Moneke sobre la botzina.

A la represa ha seguit l’intercanvi de cops i també algunes accions arbitrals més que discutibles, però amb el MoraBanc no només aguantant al davant al marcador a l’equador del tercer quart (57-52), sinó arribant a situar-se amb una màxima diferència d’11 punts (64-53) amb un triple de Kuric. El bon moment local ha permès als de Joan Plaza arribar a manar per 15 (74-59), en un període que ha finalitzat 74-61. El Baskonia no volia deixar-se anar ni molt menys i s’ha agafat al partit situant-se a set punts (77-70) a l’inici de l’últim quart mentre la tripleta arbitral n’anava fent algunes de les seves, i obligava a Joan Plaza a aturar el partit amb un temps mort. El MoraBanc semblava tornar a agafar aire marxant per 12 (84-72), però els bascos ràpidament tornaven a retallar la diferència fins als set punts de nou (84-77) amb quatre minuts per jugar-se. Una distància que encara s’ha fet més petita després d’una empanada local per posar el 86-83 amb tres minuts i mig per davant. Però aquest nou MoraBanc aguanta els cops i hi creu com ningú, i no ha deixat escapar la victòria amb el 93-88 final.

Els tricolors visitaran dissabte vinent a un rival directe de la part baixa com el Río Breogán (20.45 hores).

FITXA TÈCNICA

MORABANC ANDORRA 93: Evans, Harding, Okoye, Chougkaz, Dos Anjos –cinc inicial– Ortega, Bassas, Lammers, Doumbouya, Kuric, Llovet, Goudou-Sinha.

BASKONIA 88: Forrest, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Moneke, Diop –cinc inicial– Howard, Samanic, Hall, Rogkavopoulos, Jaramaz,

PARCIALS: 18-24 (10’); 43-41 (20’); 74-61 (30’), 93-88 (40’).

ÀRBITRES: Alfonso Olivares, Juan de Dios Oyón i Iyán González.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.490 espectadors.