Novè lloc agredolç de Verdú a Kranjska Gora

Joan Verdú va finalitzar en novena posició a la Copa del Món de gegant de Kranjska Gora, a Eslolvènia, sumant així el quart Top-10 de la temporada al circuit mundial. Després d’una espectacular primera mànega, l’esquiador va tenir possiblement més a prop que mai la seva desitjada primera victòria a la Copa del Món, ja que va ser tercer a tot just 0”52 del millor temps, però una segona baixada on va anar de més a menys i on es va veure castigat per l’estat de la pista (va sortir el 28è de 30 esquiadors), va impedir-li no només lluitar per la victòria, sinó acabar defensant la posició de podi que tenia després de la primera mànega. Tot i això, els 29 punts sumats ahir van deixar-li pràcticament garantida la seva presència a les finals de la Copa del Món que es faran a final de mes als Estats Units després de pujar fins a la 15a posició, a falta d’una única cursa per establir el tall.