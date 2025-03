Nova exhibició ofensiva del VPC per imposar-se al BUC amb contundència

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra va sumar una nova exhibició ofensiva i va imposar-se al BUC a Prada de Moles per un contundent 71-16 a la tercera jornada de la segona fase de la Divisió d’Honor B espanyola.

La primera meitat va ser ajustada i els triclors, que van dominar en tot moment, van marxar als vestidors amb el 24-16 favorable gràcies als assajos de Ramiro Yannetti, Juan Pablo Minuzzi, Bruno Comas i Sam Franken (tres d’ells transformats per Ramiro Gandini). A la represa, el VPC va mostrar la seva millor versió sense deixar fer cap punt als catalans, i va sentenciar el partit amb set assajos més obra de Franken (2), Minuzzi (2), Comas, Hugo Llata i Pep Arasanz, tres transformats per Gandini, i tres més per Franken.

Els tricolors descansaran la propera setmana i tornaran a l’acció el dissabte 15 de març amb la visita al Toro RC balear a partir de les 16.00 hores.