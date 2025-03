El MoraBanc rep al Baskonia a la recerca del tercer triomf seguit

21 dies després de guanyar al Dreamland Gran Canària a domicili, el MoraBanc Andorra torna a escena rebent aquesta tarda el Baskonia (17.00 hores, Pavelló Toni Martí) a la recerca del que seria el tercer triomf consecutiu, i fer un pas més buscant l’objectiu de mantenir-se una temporada més a l’ACB. Al davant hi haurà un equip que no arrossega un bon moment, ja que és desè i va quedar-se fora de la Copa del Rei, i que va jugar divendres a la nit a Sèrbia un partit d’Eurolliga davant del Partizan, amb el cansament que això comporta, tenint en compte també el viatge fins al Principat.

“Hem de ser sòlids i com a equip ser capaços d’ajudar-nos i ser molt estables dins de la pista” Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc

Tot i això, el tècnic tricolor, Joan Plaza, no se’n refia, i va assenyalar que “el Baskonia és un equip molt bo i molt complert” i va afegir que “no té un taló d’Aquil·les, tenen molt bones individualitats, fins a cinc o sis jugadors amb més de deu punts de mitjana”. Tot i això, l’entrenador va destacar que “nosaltres no plantejarem i no anirem a buscar també el seu punt feble si n’hi hagués, el que anem és a ser un equip seriós nosaltres” i va cloure que “sabem que juguem contra un equip que té cinc o sis jugadors que tenen deu punts per partit, i nosaltres hem de ser sòlids i com a equip ser capaços d’ajudar-nos i ser molt estables a dins de la pista”. Els bascos no tindran Kamar Baldwin, i s’haurà de veure si pot jugar la seva estrella, Markus Howard, que divendres va fer-se un esquinç en el duel d’Eurolliga, i serà dubte fins al darrer moment.

Per als tricolors, Rafa Luz serà l’única baixa pel duel d’aquesta tarda, mentre que podria debutar el base francès Enzo Goudou-Sinha. En tot cas, el tècnic Joan Plaza haurà de descartar un dels 13 jugadors disponibles.