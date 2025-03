El millor FC Andorra es posa a prova a Salamanca

Publicat per Ivan Álvarez Salamanca -enviat especial- Creat: Actualitzat:

Gaudint del, possiblement, moment més confortable de la temporada l’FC Andorra posa rumb a un dels escenaris més exigents de la categoria. El Reina Sofía de Salamanca, territori minat pels rivals, i Unionistas esperen un equip tricolor que vol seguir mirant amunt i ampliar la ràfega de tres victòries consecutives. La quarta seguida obriria de bat a bat el retorn de l’equip de Beto Company a la zona de play-off, d’on es troba avui descavalcat: “Ens hauran de fotre un tret per fer-nos sortir d’allà”, va avisar el tècnic tricolor després del triomf a l’Estadi Nacional contra el Zamora. Per aconseguir-ho, recupera pólvora: Lautaro torna després de purgar sanció i Nieto segueix encès, quatre dianes en els últims tres partits. Arguments de pes per creure-hi. Company, però, és conscient de la dificultat de sorprendre Unionistas a l’abric de la seva afició, “on només ha claudicat contra l’intractable Cultural”. “Ens trobarem amb un equip que, si no recordo malament, és el segon millor a casa, que ha perdut només un partit i que ha fet del seu estadi un fortí per sumar punts”. L’entrenador de l’FC Andorra va afegir que, per treure rèdit a terres castellanes “intentarem ser valents, tenir la pilota, generar el màxim nombre d’ocasions i intentar que Unionistas ens faci el mínim mal possible”.

El dolç moment que viu l’equip ha permès sumar els tres punts en temps afegit i remuntant un resultat advers en els dos últims compromisos, contra Barakaldo i Zamora. Beto, però, no és partidari de seguir temptant a la sort en aquest sentit i va explicar que “les remuntades no són bales infinites. Si n’hem fet dues, no volem tornar-les a fer. Hem parlat de la importància de tenir la porteria a zero, perquè ens obliga a fer més coses i a tenir el partit obert”. Per la seva banda, el tècnic d’Unionistas, Daniel Llácer, molt discutit darrerament per la pobra imatge de l’equip en els partits fora de Salamanca, va exposar que l’FC Andorra “arriba en el seu millor moment de la temporada i tenen molt bons futbolistes. Haurem de fer un partit de deu per poder guanyar”. Martí Vilà, Royo, Morgado i Solís segueixen de baixa per lesió.