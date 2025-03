Irineu Esteve enceta el Mundial amb una 25a plaça a l’esquiatló

Irineu Esteve va obrir la seva participació al Campionat del Món d’esquí de fons que se celebra a Trondheim (Noruega) amb una 25a posició l’esquiatló de 20 quilòmetres (10 en clàssic i 10 en patinador), amb l’esquiador anant de menys a més i remuntant al segon tram de cursa fins a entrar dintre del Top-25. Esteve va moure’s al voltant del Top-30 durant els primers quilòmetres corresponents a l’estil clàssic (era 31è al quilòmetre 2, 34è al 3,3 i 37è al 6,6), i va anar pujant posicions amb el canvi d’estil i d’esquís. El fondista era ja 32è a l’equador de la cursa, i va pujar fins al 23è lloc en l’inici de l’estil patinador (13,3 quilòmetres), va tornar a baixar un lloc, 24è, als 16,6 quilòmetres, fins a travessar la línia d’arribada el 25è amb un temps de 45’54”4 a 1’32”1 del nou campió del món, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que va líderar el podi íntegre nòrdic, juntament amb els seus compatriotes Martin Loewstroem Nyenget i Harald Oestberg Amundsen.

“La 25a posició crec que és bastant dolenta perquè podia haver estar millor” Irineu Esteve, Esquiador de fons

Després de la cursa, Esteve va assenyalar que “volíem estar al grup principal amb clàssic sobretot per poder lluitar després en skating per millors posicions, però de seguida he vist que no podia estar” i va agregar que “després ha sigut el canvi i en patinador m’he trobat millor, tenia esquís a la mitja, així que he intentat remuntar algunes posicions”. Per últim, el fondista va cloure que “la 25a posició crec que és bastant dolenta perquè podia haver estar millor, però quan perds el cap de cursa cada cop és més difícil”.

Irineu Esteve tindrà ara uns dies de descans i tornarà a escena en aquest Campionat del Món de Trondheim dimarts amb la disputa dels 10 quilòmetres en estil clàssic amb sortida en intervals.