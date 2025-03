Frenada de l'FC Andorra a Salamanca (3-1)

Publicat per Ivan Álvarez Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha perdut al Reina Sofía de Salamanca davant Unionistas per 3 a 1, en un partit on el conjunt tricolor, tot i repuntar a la segona part, s'ha quedat a mig camí i ha arrossegat els dos gols encaixats a la primera part. El conjunt de Beto Company no ha entrat bé al partit, desconfigurat i incòmode, s'ha vist superat pel conjunt local, més expansiu i directe, i ja al minut 10 ha inaugurat el marcador amb un gol de Gorka Santamaría en aprofitar una pilota pentinada per De la Nava. Minuts després, al 24', De la Nava supera Casadesús, s'associa amb Gorka i trobar a l’alçada del punt de penal a Jonny Arriba que, amb un retall fet qui sap com, trenca Jesús Clemente i en un escorç ha fet el 2 a 0. Els dos gols han estat un llast insalvable per l'FC Andorra que, a la represa i adoptant riscos obligats, ha sabut inclinar el camp i, fins i tot, ha fet un gol al minut 83 que deixava els 10 minuts final per a l'esperança. Juanda, tot un revulsiu a la segona part, ha fet una gran acció per banda dreta, ha enviat una pilota al pal i el rebuig l'ha recollit Sergio Molina per fer el 2 a 1 que obria la situació. Una situació que s'ha acabat tancant favorable a Unionistas amb la sentència de Rabadán al minut 87 i quan més collava l'equip tricolor que trenca la dinàmica de tres victòries consecutives i que el manté fora dels llocs de play-off, a dos punts de la cinquena plaça que ocupa l'Arenteiro. La propera jornada, l'FC Andorra rep el Celta Fortuna, diumenge a les 12.00h a l'Estadi Nacional.

FITXA TÈCNICA

UNIONISTAS, 3: Iván Martínez, Mikel Serrano, Ramiro, Baz, E. Vergés, Iñaki González, De la Nava, Rabadán, Santamaría, Jonny Arriba i Rastrojo.

FC ANDORRA, 1: Ratti, J. Clemente, Alende, Bombardó, Casadesús, S. Molina, Álvaro Peña, Cerdà, Nieto, Álvaro Martín i Lautaro.

CANVIS: Pablo García per De la Nava (57’); Jordi Tur per Iñaki Glez. (57’); Pau Martínez per Rastrojo (68’); Ortuño per Santamaría (68’) i Dani García per Jonny Arriba (80’) - Unionistas-; Juanda per Cerdà (46’); Almpanis per Casadesús (46’); Villahermosa per Álvaro Martín (68’) i Luismi per Bombardó (80’) - FC Andorra-.

GOLS: 1-0, Santamaría (10’); 2-0, Jonny Arriba (24’); 2-1, S. Molina (83’); 3-1 Rabadán (87’)

ÀRBITRE: Olatz Rivera Olmedo (País Basc).

TARGETES: Groga a Rabadán, E. Vergés, Baz i M. Serrano - Unionistas-.

ESTADI: Reina Sofía, amb 3.011 espectadors.