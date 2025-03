Verdú reprèn la Copa del Món sense renunciar a res

Publicat per

Joan Verdú afronta a Eslovènia el retorn a la Copa del Món de gegant, amb la cita de Kranjska Gora. L’andorrà ha completat una setmana d’entrenaments a Schladming i Reiteralm, i avui competirà a les 9.30 hores a la primera mànega i a les 12.30 a la segona, amb l’objectiu de recuperar les millors sensacions i seguir consolidant-se entre els millors del circuit.

El balanç d’aquesta temporada avala Verdú: 15è a Beaver Creek, setè a Val-d’Isère, vuitè a Adelboden i sisè a Schladming, demostrant que el seu nivell és de màxima exigència. A Kranjska Gora ja sap què és puntuar, després de ser 18è el 2023 i 17è el 2022. Ara, però, l’objectiu és anar més enllà: “Hem fet el warm up a Reiteralm i ho tenim tot preparat ja per la cursa de Kranjska Gora, una pista que m’agrada molt. A més a més, ens hem pogut preparar molt bé aquesta setmana, amb molt bones condicions d’entrenaments, bons companys, així que està tot en ordre per demostrar del que som capaços i donar molt gas”, va explicar Verdú.

AMB EL DORSAL 18

L’esquiador andorrà baixarà amb el dorsal 18 a Kranjska Gora després del sorteig que es va realitzar ahir. Verdú es troba ara en el 16è lloc de la classificació de la World Cup Start List amb 190 punts, on els 15 primers esquiadors tenen cert privilegi i, en sortir d’aquest primer bloc d’esportistes, a l’andorrà li ha acabat tocant el pitjor dorsal de la temporada fins ara. Ara bé, la diferència és residual, ja que el 15è classificat és l’austríac Marco Schwarz amb un més, 191, i el 14è és el també austríac Raphael Haaser, amb 192. Pel que fa a la classificació general de la disciplina de gegant, l’esquiador de la FAE es troba en el 17è lloc, amb 124 punts. Verdú té encara programades dues curses de Copa del Món, la d’avui a Kranjska Gora i la del dia 15 a Hajfell, que haurien d’acabar d’assegurar la presència de la Mamba a les finals del 22 al 27 de març a Sun Valley, a l’estat nord-americà d’Idaho, on competiran els 25 millors esquiadors del món de la disciplina de gegant.

