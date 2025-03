Plaza es mostra satisfet pels entrenaments durant l’aturada

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Joan Plaza va fer una valoració positiva de la preparació de l’equip durant l’aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA abans de rebre demà el Baskonia. El tècnic va assenyalar que “us podria dir que no, però aquestes setmanes han anat molt bé, han entrenat molt bé i això no és gaire normal perquè el jugador entrena sobretot bé quan té un partit aviat, però no tenir cap partit en una setmana i mitja i entrenar bé és difícil, sobretot quan hi ha jugadors que estan amb les seleccions o que estan lesionats”. A més, l’entrenador català va afirmar que “aquestes setmanes han anat bé i hem introduït coses, però també sense voler trencar cap estructura del que ja teníem fet”.