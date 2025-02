Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Després d’un temps sense competir, Noe Baró va participar en el primer concurs de la lliga de Menorca, on va aconseguir el triomf final per davant d’altres vuit competidors. Un CDT a Alaior on debutava amb Royal Ruben H, un poltre criat a Holanda. Va ser un debut amb molt bones sensacions i resultats, amb una mitjana final del 79,2%.