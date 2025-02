L'Skimo femení aspira a superar els 300 inscrits

La vuitena edició de l’Skimo Femení, la tradicional cursa d’esquí de muntanya de caràcter solidari, arriba el 9 de març a l’estació de Pal Arinsal. Enguany, la prova, que se celebra en el marc del Dia Internacional de la Dona, tornarà a ser puntuable, en la categoria femenina, per a la Copa d’Andorra de la disciplina. A més, els homes que s’inscriguin en equip, amb un mínim d’una dona al grup, seran cronometrats, un fet inèdit fins avui en aquest esdeveniment, tot i que per fer podi només puntuarà el temps de la dona o dones que estiguin incloses a l’equip.

“Una gran jornada de convivència, esport i solidaritat per viure-ho en un ambient festiu” Mònica Bonell, Ministra d’Esports

La coneguda com a Festa de les Dones ja compta amb 100 inscrits, “més que l’any passat en el mateix moment”, segons una de les organitzadores, Gresmi Roca, que espera poder superar la xifra de 300 participants de l’edició passada. També va comentar que “estem molt contentes de com evoluciona la prova”. Per part seva, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va valorar l’Skimo Femení com “una gran jornada de convivència, esport i solidaritat iniciada per un grup d’amigues que ha anat més enllà”, i va destacar el fet de “viure-ho tot plegat en un ambient festiu”. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de Top Crono fins al 7 de març a les 23.59 hores, a un preu de 25 euros, dels quals 10 aniran directament a Autea. Des de la creació de la prova, l’organització ja ha lliurat 21.600 euros a l’associació dedicada al trastorn de l’espectre autista.