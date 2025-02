Gina del Rio acaba desena a l’esprint del Mundial de Trondheim

Gina del Rio ha irromput amb força en el debut mundialista i va protagonitzar una estrena espectacular al Campionat del Món d’esquí de fons que se celebra a Trondheim (Noruega). La fondista va signar la desena plaça final a la cursa esprint, la primera de les proves que Del Rio té programades en aquesta competició. L’andorrana, que afrontava l’esprint amb l’objectiu de gaudir, obtenir experiència i aspirar a un Top 30, va superar totes les expectatives per acabar firmant una actuació realment impactant.

Del Rio va brillar des del primer moment, ja que a la qualificació, amb el dorsal 31, va aconseguir un impressionant sisè lloc amb un temps de 3’04”25, classificant-se per als quarts de final. En aquesta fase, tot i ser tercera amb 3’03”66, va accedir a les semifinals com a lucky loser, millor tercera. A les semis, va mantenir l’estratègia de sortir a mossegar, però va acabar cinquena, quedant a només 3”75 de la guanyadora de la sèrie, la noruega Lotta Udnes Weng. Finalment, Gina del Rio va aconseguir una excel·lent desena posició a la classificació general, mentre que la victòria va ser per a la sueca Jonna Sundling, que va dominar amb mà de ferro totes les eliminatòries, seguida de la noruega Kristine Stavaas Skistad i la suïssa Nadine Faehndrich.

Tot i ser una persona serena, la fondista andorrana no podia amagar la seva satisfacció després de la prova i va explicar que “en faig un balanç superpositiu, perquè és més del que em podia esperar, debutant en un Mundial absolut. Estic supercontenta amb les sensacions, amb tot l’equip i com ha sortit en general la cursa”. Del Rio va apuntar que “els quarts i les semis ja eren una altra cursa, amb una mica de nervis, però crec que ho he gestionat bé. L’objectiu era anar al màxim perquè l’objectiu era, si no passàvem de manera normal, fer-ho amb el lucky loser, i estic molt contenta d’arribar a semis”. El magnífic resultat va sorprendre no tan sols la mateixa Del Rio, sinó els tècnics. El responsable de la secció de fons, Xabier del Val, va exposar que “encara ho estem assimilant, però ha estat un dia increïble. L’objectiu era fer una bona cursa i entrar al Top 30, però fer la qualificació que ha fet i marxar amb un Top 10 és una cosa increïble que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Estem supersatisfets d’haver començat així el Mundial”. Demà entra en competició Irineu Esteve amb l’esquiatló clàssic en estil patinador, prova que també disputarà Gina del Rio diumenge.