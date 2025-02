Joan Verdú posa fil a l’agulla per a la Copa del Món de Kranjska Gora

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Joan Verdú afina la posada a punt per a la cita de dissabte a Kranjska Gora. L’andorrà, conscient que cada detall compta, ha fet parada tècnica a Saalbach per entrenar sobre la mateixa neu que va acollir el recent Campionat del Món. Un escenari exigent, llarg i amb condicions òptimes per perfilar la seva millor versió de cara a la Copa del Món. Després d’aquesta primera jornada de treball, Verdú va fer ahir un punt i a part per recuperar forces abans de l’esprint final i el full de ruta de l’esquiador preveia traslladar-se a Reiteralm, on avui tornarà a l’acció amb una sessió intensa per tancar demà la preparació amb el warm-up definitiu. Una vegada completada la feina, desplaçament exprés cap a Eslovènia per arribar amb les millors sensacions al portilló de sortida. Dissabte, la primera mànega es disputarà a les 9.30 hores i la segona, a les 12.30.