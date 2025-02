Gina del Rio signa un excel·lent top 10 a l'esprint de Trondheim

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Gina del Rio ha aconseguit un resultat espectacular en el seu debut als Campionats del Món d'esquí de fons que se celebren a Trondheim (Noruega). La fondista andorrana afrontava la primera cita, la cursa esprint, amb l'objectiu de gaudir de l'experiència i poder assolir un top 30 i ha estat capaç de signar un top 10 final, arribant fins a les semifinals. Del Rio ha estat tercera a la seva sèrie als quarts de final, però ha pogut accedir a les semifinals com a lucky loser, és a dir com a un dels dos millors temps de les eliminatòries. A les semifinals ha estat cinquena amb un temps de 3'15"28, a 3"75 de la més ràpida de la sèrie, la noruega Lotta Udnes Weng que ha estat, finalment, subcampiona mundial. La guanyadora de l'esprint i la millor de la disciplina dominant amb mà de ferro ha estat la sueca Jonna Sundling, que no ha trobat cap rival. El podi l'ha completat la suïssa Nadine Faehndrich.