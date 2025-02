El Constitucional dona la raó a Margot Llobera

El Tribunal Constitucional ha donat la raó a Margot Llobera en el recurs d’empara que va presentar el desembre passat contra “la inactivitat de la jurisdicció ordinària”, segons es va publicar al BOPA.

Els fets es remunten a l’any 2020, quan l’expilot va interposar una denúncia contra una persona desconeguda per un presumpte delicte de maltractament i discriminació a través de les xarxes socials. La querella va ser admesa parcialment per la Batllia i, arran de diversos informes policials, el 2022 es va sol·licitar “la pràctica de diverses diligències d’instrucció”. No obstant això, aquestes diligències no s’han efectuat fins a la data, fet que ha portat la defensa de Llobera a presentar el recurs d’empara, el qual ha estat acceptat pel Tribunal Constitucional (TC) per “una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable”. L’expilot argumenta que, després de dos anys i tres mesos, “no s’ha pres cap decisió al respecte”, i manifesta estar “particularment afectada” perquè “no puc fer res contra les persones que s’oculten darrere les xarxes socials”. Després d’analitzar les proves presentades per Llobera, el TC conclou que “no es justifica” el temps transcorregut sense que l’òrgan judicial hagi donat cap resposta. Per tant, dicta que “correspon fixar a la Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia un termini dins el qual haurà de culminar les diligències que resultin adients”. Un termini que es fixa en sis mesos, prorrogables sis més mitjançant una resolució degudament fonamentada. A més, exposa que l’expilot “té dret a ser indemnitzada en la quantia que determini la jurisdicció ordinària”.