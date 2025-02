Publicat per Ivan Álvarez Pal-Arinsal Creat: Actualitzat:

La 8a edició de l'Skimo Femení, la tradicional cursa d'esquí de muntanya de caràcter solidari, arriba el 9 de març a l'estació de Pal-Arinsal. Enguany, la prova tornarà a ser puntuable, en la categoria femenina, per a la Copa d'Andorra de la disciplina i, a més, els homes que s'inscriguin en equip, amb un mínim d'una dona al grup, seran cronometrats, un fet inèdit fins avui en aquest esdeveniment, tot i que per fer podi només puntuarà el temps de la dona, o dones, de l'equip. La coneguda com a Festa de les Dones ja compta amb 100 inscrits -"més que l'any passat a aquestes alçades", segons una de les organitzadores Gresmi Roca, que espera arribar i poder superar la xifra de 300 participants de l'edició passada. Les inscripcions es poden realitzar a través del web de Top Crono fins al 7 de març a les 23.59 hores, amb un preu és de 25 euros, 10 dels quals aniran directament a Autea. Des de l'arribada de la prova, l'organització ja ha lliurat 21.600 euros a l'associació dedicada al trastorn de l'espectre autista a Andorra.