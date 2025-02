Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El CTT Valls del Nord continua amb una excel·lent dinàmica i com a líder en solitari del seu grup de Primera Divisió Provincial. L’equip format per Carles Gayà, Alexis Castillejo i Xavier Martínez va superar el Xavier Sangrà d’Agramunt per 5 partits a 1. A més, els tres germans Castillejo i Aleix Álvarez es troben en una estada a Auch.