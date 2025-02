Segona derrota a la Nations de la selecció femenina

La selecció femenina va caure per la mínima al Centenary Stadium de Ta’ Qali davant Malta per un ajustat 1 a 0, en un partit amb poques ocasions i moltes intencions. Les noies d’Albert Panadero van sumar la segona derrota en dos partits en aquesta nova edició de la Women’s Nations League, tot i l’evident pas endavant en competivitat i posada en escena. En els dos partits que la selecció ha claudicat, a Geòrgia després d’avançar-se en el marcador i el de Malta, les tricolors van merèixer més que marxar de buit.

Malta va voler imposar el seu guió des del primer minut i, tot i no ser un domini aclaparador, sí que no va donar pausa ni concessions a la selecció. Maria Farrugia va donar el primer avís que Alba Martín va haver de refredar, mentre les noies d’Albert Panadero no mostraven continuïtat amb la pilota als peus i les malteses ho van aprofitar per començar a inclinar el camp. El gol va arribar aviat, al minut 11, quan una centrada per banda esquerra de la jugadora de l’Inter de Milà Haley Bugeja va trobar Lexine Farrugia primer i Shona Zammit després per, en una segona jugada i recollint un rebuig d’Alba Martín, fer l’1 a 0. Andorra va provar de reaccionar amb un xut llunyà de Maria Ruzafa i una rematada desviada d’Aitana Colobrans, però Malta tenia controlat el context i no semblava patir ensurts. Abans de la treva, les malteses van estar a punt de fer el segon amb un xut al pal i un altre de Lipman a dins de l’àrea després d’una falta de Cuschieri, que Alba Martín va negar. A la represa, el ritme va caure de manera notable, amb moltes faltes i interrupcions, tot i el reguitzell de canvis. Així, Ari Gonçalves va reaparèixer amb la selecció i Ari Pernía i la joveníssima Carla Ber –de només 15 anys– van tenir minuts en l’intent de les andorranes per neutralitzar la situació. Va semblar en el darrer tram la selecció tenir més petjada al terreny maltès amb la irrupció de la futbolista de l’Europa Carla Ber, però les locals només van posar en entredit el seu triomf amb una arribada terminal d’Ari Gonçalves que no es va trobar amb la portera Janice Xuereb per pocs metres i una osca anterior que va finalitzar amb un servei de cantonada que va obrir Erica Gonçalves sense cap conseqüència ni rèdit per al combinat tricolor.

La selecció femenina reprendrà la competició a la Women’s Nations League el mes d’abril vinent amb una doble finestra davant Xipre, la líder del grup C2. Primer, el dia 4 a les instal·lacions de l’AEK, l’Arena Larnaka, i el dia 8 a l’Estadi Nacional.