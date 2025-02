Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Isona Cerro es va imposar a la fase sector del Campionat d’Espanya i va assolir la classificació per a la final després de guanyar tots els combats per ippon. Per la seva banda, Neus Hernández va aconseguir una victòria en la seva categoria i, tot i lluitar fins al final, va caure a la tècnica d’or en la final per la medalla de bronze.