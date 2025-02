Andorra participarà als Jocs Mundials d’hivern de Torí

Publicat per Redacció Torí (itàlia) Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra estarà present als Jocs Mundials d’hivern Special Olympics Torí 2025, l’esdeveniment esportiu inclusiu més gran del món. La delegació andorrana, patrocinada per Creand Fundació, estarà encapçalada per José Antonio Pérez i comptarà amb quatre esportistes que competiran en esquí alpí: Àlex Francés, Sergi Cuberes, Sandra Carvalho i Paula Espineta, més els entrenadors Santi Castellón i Sílvia Arrú i Cristina Míguez, que vetllarà per l’assistència sanitària.

Més de 1.500 atletes de 102 països diferents es reuniran a Torí, del 8 al 15 de març, per viure una experiència esportiva i humana única. La cerimònia inaugural tindrà lloc el 8 de març a l’Inalpi Arena, mentre que les competicions es disputaran a partir del dia 9 a Sestriere, als Alps italians. El director d’Special Olympics Andorra, José Antonio Pérez, va apuntar que “no tinc cap dubte que els nostres esportistes faran un gran paper”.