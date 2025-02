Tercera posició per Marc Font al campionat d'Espanya de hard enduro

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Font va finalitzar tercer en el 'Campeonato de España de Hard Enduro' disputat aquest cap de setmana a la localitat andalusa de Pizarra. El pilot andorrà va acabar el pròleg en 23a posició. Dissabte tarda va ser el torn per a la cursa d’una durada de dues hores, on va finalitzar sisè i diumenge, torn de la competició més llarga, de tres hores de durada, on va finalitzar quart. Cursa per a Francesc Moret, amb 40 punts seguit d’Èric Miguel amb 35 punts i tercer calaix del podi elit sènior per la suma de punts (27) per al pilot andorrà, "disfrutant molt i trobant-me com feia molt temps no em sentia, sorprenent-me a mi mateix en poder aguantar totes les hores de competició a un ritme molt alt" expressava Font.