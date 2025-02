La selecció femenina busca els primers punts a Malta

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció femenina afronta aquesta tarda (19.30 h) el segon partit del grup C2 de la Women’s Nations League davant Malta. Les noies d’Albert Panadero, després de l’ajustada derrota a Tbilisi davant Geòrgia (2-1) al primer compromís, es volen rescabalar avui al Centenary Stadium de Ta’Qali i sumar els primers punts de la competició. El seleccionador tricolor va explicar que “sabem que serà un partit molt difícil, perquè Malta és la gran favorita per pujar a la lliga B i sortiran agressives perquè a la primera jornada també van perdre [davant Xipre]”. Pana va afegir que les tricolors hauran “de tenir controlada la situació, jugar una mica amb la pressió que tenen elles per guanyar” i que “volem donar continuïtat al que vam mostrar a Geòrgia, sent competitives i amb una mentalitat guanyadora”. El tècnic farà alguns canvis a l’equip titular.