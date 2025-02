Mig miler de nens a l'entrenament obert del MoraBanc

El MoraBanc Andorra va aprofitar l’aturada per les finestres FIBA i les vacances escolars per oferir als seguidors una experiència especial. Ahir, el Pavelló Toni Martí va obrir les portes perquè l’afició pogués presenciar en directe un entrenament del conjunt de Joan Plaza i gairebé mig miler de petits seguidors acompanyats pels pares i familiars van seguir l’entrenament amb una brillantor especial als ulls i molta emoció.

Doumbouya signa la samarreta d’un jove aficionat, ahir.Fernando Galindo

La mascota, el Brut, es va encarregar d’animar l’ambient abans que els jugadors saltessin a la pista i durant la sessió de treball, que va tenir una durada aproximada d’una hora i escaig, en què la plantilla tricolor va oferir espectacle, esmaixades, tirs i bon rotllo que van fer les delícies de tots els presents. A més, els més afortunats dels seguidors van poder compartir una estona amb els jugadors a la mateixa pista i aprendre tots els trucs del bàsquet professional. Felipe dos Anjos va ser un dels jugadors més aclamats i no es va cansar de repartir somriures entre els aficionats, que li demanaven: “Contra el Baskonia hem de guanyar!” Una vegada finalitzat l’entrenament més distès del curs, els jugadors es van quedar a pista per firmar autògrafs i compartir una estona amb tots els assistents, que van aprofitar l’ocasió per fer fotos i conversar amb els seus ídols. El nouvingut Enzo Goudou-Sinha s’ho mirava amb sorpresa i aprofitava per parlar amb algun seguidor, mentre la resta de l’equip reforçava el vincle amb la seva afició abans del retorn a la competició. El pròxim compromís serà diumenge, a les 17.00 hores, a la bombonera davant del Baskonia, un duel que serà clau per reprendre la lliga amb bones sensacions després de sumar dues victòries consecutives abans de l’aturada.

“Sempre fa moltíssima il·lusió una jornada de portes obertes i estem molt agraïts pel suport” Nacho Llovet, Capità del MoraBanc

Un altre dels jugadors més sol·licitats va ser el capità, Nacho Llovet. L’ala-pivot va explicar que “sempre fa moltíssima il·lusió una jornada de portes obertes i l’equip estem molt agraïts per la resposta de la gent, per tots els que han vingut, però sobretot perquè els sentim cada cap de setmana i sabem que n’hi ha molts més i això referma una mica tot el projecte”. Llovet va apuntar que “al final, tot això és per a ells i és una alegria molt gran i fa molta il·lusió que hagi vingut tanta gent a donar-nos suport”. Per part seva, l’escorta Chumi Ortega va comentar entre signatura i signatura que “això està molt bé, oi? És, al final, un entrenament perquè ells es diverteixin, s’ho passin bé i ens vegin a nosaltres”. En aquest sentit, va afegir que “un acte així fa un club més proper, que estiguem tots junts, que l’afició ens vingui a veure, que hi interactuem. La veritat és que és molt bonic per a ells, però és que també ho és per a tots nosaltres”.

“És un entrenament sobretot per a ells, per als nens, i això demostra que el club és molt proper” 'Chumi' Ortega, Escorta del MoraBanc

CHOUGKAZ, ALLIBERAT

L’internacional Shannon Evans va ser l’única absència en l’entrenament després que jugués el darrer partit de les finestres FIBA amb Guinea i ahir es trobés encara a Egipte. L’altre jugador amb compromisos internacionals era el grec Nikos Chougkaz, però, gràcies a l’acord al qual va arribar amb la seva selecció, va quedar alliberat abans de jugar el darrer partit contra els Països Baixos. Així, Chougkaz, ja a Andorra, va poder estar present a l’entrenament, així com Rafa Luz, que, tot i la lesió i evidentment amb una participació lleugera, no es va voler perdre el treball amb els seus companys i davant dels petits aficionats.