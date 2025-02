Vuitè lloc de Cardelús a la segona cursa a Austràlia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va finalitzar en vuitena posició a la segona cursa de la prova inaugural del Mundial de Supersport celebrada al circuit australià de Phillip Island. El pilot arrencava setè i va arribar a situar-se primer, després de passar pel box a canviar el pneumàtic. Però llavors el pilot amb què estava lluitant va anar per terra, i Cardelús va haver de sortir de la pista per no impactar amb ell, per la qual cosa va baixar fins a la 13a posició, fins a acabar vuitè.