Tercer lloc de Moya als 1.500 del Campionat d’Espanya en pista coberta

Pol Moya va finalitzar en tercera posició a la cursa dels 1.500 metres del Campionat d’Espanya de pista coberta celebrat al llarg del cap de setmana a Madrid. L’atleta del Barça va fer una cursa molt seriosa i només es va poder veure superat per Mohamed Attaoui i Adrián Ben, i va creuar la línia de meta amb un registre de 3’49”21, gairebé set segons menys que a les semifinals de dissabte.

La prova va ser lenta d’inici fins que Moya va decidir canviar de ritme al pas pels 800 metres, i es va endur només amb ell Attaoui, Ben i Ignacio Fontes. En un frec a frec final, Moya va poder superar Fontes per assegurar la tercera posició (no va poder endur-se la medalla, perquè no és un atleta espanyol) per tot just una dècima i mitja. La victòria va acabar sent per a Attoui amb un temps de 3’48”61, i segon va ser Ben amb un crono de 3’49”00.