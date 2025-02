Remuntada al descompte per il·lusionar-se

El futbol, i l’esport en general, són dinàmiques. I així s’explica, entre altres coses, que l’FC Andorra s’endugués ahir la tercera victòria consecutiva després d’imposar-se per 2-1 al Zamora amb dos gols de Manu Nieto i tornés a sumar els tres punts durant el temps afegit, igual que va passar a la jornada anterior amb el Barakaldo. També és cert que reduir-ho tot a les dinàmiques o l’energia dels jugadors seria injust, perquè després d’una mala primera part en què l’equip es va veure superat pel rival, a la segona va ser molt superior al Zamora, especialment des del minut 62, quan els castellans van quedar-se amb un jugador menys. Però més enllà del que és purament el joc i el futbol, és evident que últimament a l’FC Andorra tot li surt bé, mentre que setmanes i mesos enrere era tot el contrari, i qualsevol mínima pedreta en el camí s’acabava convertint en una muntanya per al conjunt tricolor.

Així s’explica que tots els entrebancs que va tenir ahir l’equip en contra no acabessin impedint el triomf, sinó que van acabar sent més benzina per poder capgirar el partit. Com un penal en contra, com a mínim, dubtós, per unes mans que sembla que venen rebotades, i que s’acaba estavellant al travesser, o una pena màxima, també dubtosa, a favor no xiulada que l’àrbitre treu fora de l’àrea, i que Manu Nieto acaba aprofitant per empatar. I de nou al final, el davanter andalús, que tan discutit ha estat en molts moments, acaba certificant la victòria al temps afegit i es converteix també en el pitxitxi de l’equip amb set gols, empatant amb Lautaro de León. Però, sobretot, l’equip va saber refer-se d’una primera meitat dolenta, en què el Zamora va ser millor i en què gràcies a un parell d’intervencions de Ratti la diferència només va ser d’un gol al descans.

Després d’acabar el partit en llocs de play-off, la resta de marcadors durant la tarda van impedir que els tricolors acabessin la jornada entre els cinc millors (estan a un punt), però el que importa és que l’equip ha canviat i que arriba bé a la recta final, on de veritat tothom es jugarà les garrofes.

ROYO, LESIONAT

No tot podia ser bo, i la mala notícia va arribar just abans del partit en forma de lesió, i és que el club va comunicar que un dels fitxatges d’aquest mercat d’hivern, el lateral Manel Royo, haurà d’estar dos mesos de baixa per una lesió al bessó de la cama esquerra.

DESTACATS

Nieto

DECISIU

Està en un bon moment i les seves dues dianes van acabar donant la victòria.

Ratti

SALVADOR

Va ser clau al darrere amb diverses aturades providencials per mantenir viu l’equip.

Molina

REVULSIU

L’equip va començar a jugar millor després de la seva entrada al descans.