Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El relleu mixt format per Oriol Olm i Lea Ancion va acabar en 33a posició a la Copa del Món d’esquí de muntanya a Bormio, en què van participar fins a 57 parelles a l’escenari on l’any vinent es faran els Jocs. Els tricolors van quedar lluny de les primeres posicions, i no van poder classificar-se per disputar ni la final A ni la final B.