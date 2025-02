L’equip Lucio&Luigi guanya la Skimo 10 de l’Andorra Skimo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip Lucio&Luigi, format per Louis Doumas i Lucas Mouret, va endur-se la victòria a la general de la Skimo 10 de l’Andorra Skimo després de la segona jornada de competició. Els vencedors van imposar-se al 2pa Team, de Manuel Peinado i Nicolás Molina, i el tercer lloc va ser per als Dimitris, amb Adrià Duarri i Albert Ballús. A la prova femenina, les Traileuses By Dynafit, amb Ari Fenés i Júlia Garriga, van repetir la victòria, mentre que a la competició mixta es va imposar el Crunchy Team, de Sissi Hinterreitner i Ignasi Ferrer.

Després dels problemes previs i de dissabte per la meteorologia, ahir els 200 esquiadors van poder gaudir de bones condicions i el responsable de la prova, Gerard Riart, va destacar que “estem contents i satisfets perquè tots els participants amb què hem parlat marxen d’Andorra amb un bon regust de boca. Crec que això és la millor publicitat que podem fer del país”.