El VPC femení no dona opció a l’INEFC Lleida

L’equip femení del VPC va agafar aire després de tres derrotes consecutives i va imposar-se amb contundència a l’INEFC Lleida a Prada de Moles per 35-0. Les noies de Jordi Fidalgo van poder encarrilar el partit a la primera meitat amb el 15-0 que mostrava el marcador, i van acabar de sentenciar el partit a la segona meitat amb 20 punts més.

Les tricolors van obrir el partit amb un assaig de Miren Barciela i un cop de càstig de Cristina Modesto per situar el 8-0. Ja superat l’equador del primer temps, Miren va fer una nova marca, i Modesto no va fallar en la transformació posterior per deixar el duel 15-0 al descans. A la represa, el VPC va sumar tres assajos més gràcies a Noa Sanchez, Lucie Melgar i, de nou, Miren Barciela, un dels quals transformats per Modesto, i amb un últim cop de càstig de Modesto per segellar el triomf amb el 35-0.