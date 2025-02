Triomf de l’equip Luiggi & Louis a l’Skimo 10

L’equip Luiggi & Louis, format per Louis Dumas i Lucas Mouret, va aconseguir la victòria en la primera jornada de l’Skimo 10 dintre de la Dynafit Andorra Skimo, en un dia marcat de nou pels problemes meteorològics, ja que es van haver d’escurçar els recorreguts per la poca visibilitat, que impedia que l’helicòpter volés i poder garantir així la seguretat dels participants. Això va impossibilitar pujar al refugi de l’Illa tal com estava previst, i els participants van fer una pujada a Pessons i una a Montmalús.

La parella vencedora va fer un temps d’1 h 11’55”, i va imposar-se al 2pa Team, amb Nicolás Molina i Manuel Peinado, que van fer un registre d’1 h 13’15”, i a l’equip Dimitris, amb Adrià Duarri i Albert Ballús, que va aturar el crono en 1 h 14’52”. A la cursa femenina, la victòria va ser per a les Traileuses By Dynafit, amb Ari Fenés i Júlia Garriga, seguides per Marta Riba i Igone Campos, del Refugi Colominas, mentre que el triomf mixt va ser per a l’Anna i Sergi, amb Anna Huguet i Sergi Artís, amb el Crunchy Team de Sissi Hinterreitner i Ingasi Ferrer segons.

Pel que fa a l’Skimo 8, el triomf va ser per a l’equip Andbank, amb Amadeu March i Jordi Torrents, seguit per l’AEG Team de David Magan i Lluís Baellas, mentre que el Mamadú de Francisco Javier Vargas i José Carlos del Toro va ser tercer. El Powdertrak de Maddi Ziaurritz i Claustre Montaner va vèncer en noies, i Alícia Ruiz i Gerard Llesuy van endur-se el triomf mixt. Per últim, Malos en todo buenos en nada d’Albert Pérez i Aaron Álvarez van imposar-se a l’Skimo 6 davant de l’equip de la FAM amb Marc Casanovas i Adrià Bartumeu, i de Martins i Julià amb Martí Costa i Julià Pujol