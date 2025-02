Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Olm i Lea Ancion no van poder classificar-se per a les eliminatòries d’esprint de la Copa del Món d’esquí de muntanya de Bormio, on accedien els 36 primers. En el cas d’Olm, va aconseguir el 45è millor registre a la prèvia, i Ancion va ser la 42a. Avui faran els relleus.