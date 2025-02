L'FC Andorra busca a casa la tercera victòria seguida

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra rep aquest migdia (12.00, Estadi Nacional) el Zamora a la recerca d’una victòria, la tercera consecutiva, que segueixi apropant els tricolors a l’objectiu de mínims de la temporada: finalitzar entre els cinc primers de la lliga de Primera RFEF per disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió. Després d’unes setmanes convulses tant en l’àmbit institucional com en l’esportiu, l’equip està tornant a agafar una bona línia que vol refermar davant un rival directe que es troba només dos punts darrere de l’entitat tricolor. Per al duel d’aquest migdia, Beto Company seguirà tenint les baixes de Martí Vilà i César Morgado per lesió, a més de la de Lautaro de León per sanció després d’haver vist dissabte passat la cinquena groga de la temporada a Barakaldo. Tal com va confirmar el tècnic, aquesta última absència serà substituïda per Manu Nieto, i Company va assenyalar que “seran Nieto i deu més”, a més de lloar l’atacant andalús assegurant que “tenim un punta com ell que és boníssim a la categoria, ja va jugar l’altre dia d’inici i té garantit estar a l’onze”.