Un gol a l’afegit situa a l’Andorra en zona de play-off (2-1)

L’FC Andorra s’ha imposat al Zamora i passarà la tarda en zona de play-off, almenys fins que es completi la jornada. Dos gols de Manu Nieto, l’últim al temps afegit, han servit per remuntar un partit que s’havia complicat a la mitja hora de joc amb el gol de Pito pel Zamora. A la represa, els tricolors han sortit millor, però tot i jugar contra un menys des del 62 semblava que no acabarien capgirant el partit fins que una diana de Nieto al 92 ha fet embogir a l’Estadi Nacional.

Més enllà d’uns primers minuts de tempteig, han estat els visitants els que han semblat arrencar millor, amb pilota, i pressionant la sortida de pilota tricolor. Kike Márquez ho ha provat amb un tir llunyà que ha tret Ratti amb una bona mà, i gairebé a la jugada següent, l’àrbitre ha xiulat un penal per mans d’Álvaro Peña, però els tricolors s’han salvat després que Márquez estavellés el xut des dels 11 metres al travesser. Això ha semblat esperonar l’FC Andorra, que ha tingut la primera aproximació poc després amb un tir llunyà de Manu Nieto que el porter ha atrapat sense problema, i ho ha provat també Luismi amb una falta directa que s’ha estavellat a la barrera. Però aquesta petita millora ha durat ben poc, i el Zamora s’ha avançat amb un gol de Pito. Rufino ha centrat des de la dreta, i l’atacant ha rematat una pilota que ha acabat entrant després de tocar el travesser. Lluny de reaccionar, els tricolors han continuat patint i han vist com el Zamora perdonava en dues ocasions més abans del descans, primer amb una jugada de Sergio Nieto per l’esquerra que s’ha estavellat a la xarxa, i després amb una doble ocasió, primer amb un tir de Carlos Ramos que ha tret Ratti amb una bona mà, i posteriorment amb Rufo, que ha enviat a fora el refús abans del descans.

A la represa els tricolors han semblat sortir un pèl més endollats a la recerca de l’empat, acostant-se gairebé més en deu minuts a la porteria contrària que en tota la primera meitat, tot i que sense generar ocasions tampoc del tot clares. De fet, la més perillosa ha estat del Zamora, que ha estat a punt de fer el segon després d’una errada d’Oriol Busquets en la sortida de pilota que Kike Márquez no ha aprofitat. Però el partit ha canviat al minut 64 després que el Zamora es quedés amb un menys. Campabadal ha vist la segona groga en una acció sobre Cerdà molt justa que ha semblat penal, però que l’àrbitre ha tret fora, i precisament en aquesta falta, l’FC Andorra ha acabat empatant a la segona jugada gràcies a Manu Nieto, que ha aprofitat una passada interior d’Alende amb el cap.

El camp ha començat a decantar-se cap a la porteria del Zamora amb els tricolors amb un més, però han tornat a ser els castellans els que han tingut el gol amb un tir de Macho que ha tret Ratti. El conjunt de Beto Company s’ha bolcat en cerca del segon, tant amb la pilota aturada, com en accions de joc, com en una rematada de Juanda que s’ha estavellat a l’exterior de la xarxa quan el porter estava fora de porteria, o una rematada de Manu Nieto després de girar-se que ha acabat atrapant Sobrón, o un tir de Villahermosa des de la frontal.

Els tricolors tornaran a la competició diumenge vinent al camp de l’Unionistas de Salamanca a partir de les 15.00 hores.

FITXA TÈCNICA:

FC ANDORRA 2: Ratti; Clemente, Alende, Bomba, Iván R.; Busquets, Villahermosa, Á. Peña; Luismi, Nieto, Cerdà.

ZAMORA CF 1: Fermín; Campabadal, C. Gutiérrez, José Carlos, S. Nieto; Guille Macho, Carlos Ramos; Rufo, Kike Márquez, Tresaco; Pito Camacho.

CANVIS: Juanda per Luismi (descans); Molina per Villahermosa (descans); Álvaro Martín per Busquets (62’); Almpanis per Iván R. (79’) –FC Andorra–; Gorjón per Pito Camacho (66’); Priego per Tresaco (66’); Frimpong per Rufino (77’); Bolo per Macho (86’) i Romero per Kike Márquez (86’) –Zamora CF–¬.

GOLS: 0-1, Pito (27’); 1-1, Nieto (64’); 2-1, Nieto (92’).

ÀRBITRE: Juan Manuel Gordillo Escamilla (València).

TARGETES: Grogues a Álvaro Martín –FC Andorra–; Campabadal (2), Carlos Ramos, Guille Macho i Fermín –Zamora CF–; Vermella a Campabadal –Zamora CF–;

ESTADI: Estadi Nacional, 1.072 espectadors.