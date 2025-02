Cardelús trenca motor a la primera cursa a Austràlia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús no va poder completar la primera cursa del Mundial de Supersport al circuit de Phillip Island a Austràlia després de trencar el motor de la seva Ducati. El pilot sortia 11è a la graella, i va poder situar-se en vuitè lloc després d’alguns problemes al tram inicial. Quan va entrar al box a canviar el pneumàtic, però, ja no va poder tornar a sortir perquè la moto ja no es va engegar.

El pilot va manifestar després de la cursa que “és una llàstima, perquè se m’han escapat un bon grapat de punts per al Campionat, però mentre tot ha funcionat he demostrat que puc fer grans coses en aquesta categoria”.

Cardelús va assolir la setena volta ràpida de tots els participants, fet que li permetrà sortir el setè des de la graella a la segona cursa.