La selecció cau a Geòrgia en l'inici de la Nations League

La selecció absoluta femenina va encetar la segona participació a la Lliga de les Nacions de la manera més cruel possible, amb una derrota per 2 a 1 davant de Geòrgia en un duel que les tricolors guanyaven fins al minut 82. A partir d’aquí, però, dos gols en tres minuts del combinat local, un dels quals de penal, van capgirar el marcador i deixar sense el premi de sumar algun punt el conjunt d’Albert Panadero en l’estrena d’aquest torneig. Si bé és cert que el combinat local ja mereixia guanyar molt abans d’arribar al tram final vistes les ocasions a una banda i l’altra, quan un veu tan a prop que pot guanyar no fer-ho no deixa de ser un cop dur.