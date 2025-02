Homenatge als campions

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra homenatjarà demà abans del duel contra el Zamora la plantilla de la temporada 1979-1980, equip que va proclamar-se campió de lliga i que va protagonitzar una de les primeres gestes del club, amb l’ascens a la Segona B espanyola. Tot i un inici convuls, l’equip va anar-se refent a poc a poc i va acabar guanyant la lliga després d’imposar-se en un frec a frec amb el Reus.

Molts dels integrants d’aquell equip van arribar al país procedents de la península i van acabar fent arrels al Principat, com en el cas de Francesc Sisco Valverde. El golejador d’aquella plantilla assegura al Diari que “per a nosaltres és molt maco poder rebre aquest homenatge 45 anys després” i recorda que “va ser una època molt bona, teníem un equip maco, hi havia un bon entrenador i venia molta gent al camp”. Valverde clou que “serà especial perquè amb alguns fa 40 o 45 anys que no ens veiem”.

El club farà, així doncs, el reconeixement a la plantilla que va iniciar els anys daurats amb 17 temporades a Segona B.